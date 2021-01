Andra Cangini smaschera Rocco Casalino: "Transfughi da Forza Italia? Nomi falsi, non fidatevi"

21 gennaio 2021 a

È partita la caccia di Palazzo Chigi ai cosiddetti "responsabili". La maggioranza ottenuta da Giuseppe Conte è risicata e per questo urgono nuovi volti in grado di sostenere il premier. Nella lente di ingrandimento, dopo l'addio di Renata Polverini, Andrea Causin e Mariarosaria Rossi, ci finisce Forza Italia. Per l'entourage del presidente del Consiglio alcuni azzurri sono già in procinto di lasciare. Non è della stessa idea Andrea Cangini.

"Non fidatevi di Rocco Casalino - esordisce a Coffee Break il senatore forzista - dà numeri a casaccio nella speranza che la profezia si autoavveri. A volte inventa nomi falsi per coprire quelli veri". Nel salotto di Andrea Pancani su La7 l'azzurro ammette di essere finito anche lui in un "elenchino, nonostante tutti sanno cosa penso di Conte e questo governo". A detta di Cangini, dunque, Casalino non è altro che un professionista della comunicazione. Nulla di più.

