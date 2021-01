Lorenzo Cesa indagato per 'ndrangheta? Poco prima, lo sfogo raccolto da Minzolini: "Ho bloccato Whatsapp, non lo capiscono"

21 gennaio 2021 a

La campagna acquisti dell'esecutivo non si ferma: l'obiettivo è tirare dalla propria parte un numero di responsabili che permetta di governare in tranquillità, senza dover necessariamente dipendere dalle bizze di Matteo Renzi. Molti in Parlamento, però, hanno già risposto picche a Giuseppe Conte. Tra questi, Lorenzo Cesa dell'Udc, che - stando a quanto riportato da Augusto Minzolini - avrebbe confidato: "Io ho bloccato pure WhatsApp. Non capiscono che noi non ci muoviamo". Un corteggiamento asfissiante sui centristi, che però si è rivelato inutile. Intanto oggi, dopo la pubblicazione di queste pesanti indiscrezioni, Lorenzo Cesa è risultato indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’operazione antimafia “Basso profilo” della Dda di Catanzaro. Questa mattina, infatti, l’abitazione del parlamentare è stata perquisita dalle forze dell’ordine su disposizione della procura. Che i due episodi siano collegati? Di certo il tempismo è alquanto sospetto.

Dice no a Conte? Indagato per 'ndrangheta, bomba giudiziaria su Cesa: si dimette dall'Udc. Un tempismo molto sospetto

