Fratelli d'Italia contro Pd e M5s: "Niente condanna al regime di Maduro, vergogna assoluta al Parlamento europeo"

"Una vergogna assoluta". Fratelli d'Italia va all'attacco delle forze di governo. Nel mirino l’astensione di Pd e M5S sulla risoluzione sulla crisi in Venezuela, approvata ieri dal Parlamento Europeo. "I difensori a corrente alternata della democrazia e dello stato di diritto hanno preferito non unirsi alla dura condanna del regime comunista di Maduro". Il partito di Giorgia Meloni definisce quello di Nicolás Maduro "un regime criminale colluso col narcotraffico, che organizza elezioni farsa mente tortura gli oppositori politici, che lascia il proprio popolo in condizioni drammatiche causando l’esodo 5 di milioni di profughi molti dei quali di origine italiana”.

La nota - a firma degli eurodeputati Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli - chiama in causa anche l'esecutivo "a maggioranza ciampolilla". Quest'ultimo impegnato con il Pd "a celebrare il centenario del PCI dimenticandone le pesanti responsabilità storiche". Non è da meno il M5S che - conclude FdI - "non ci risulta abbia mai depositato le querele annunciate contro il giornale spagnolo ABC che sveló presunti finanziamenti del regime venezuelano a Casaleggio. Da chi in Europa difende Maduro e in Italia impedisce ai cittadini di votare non accettiamo lezioni di democrazia”.

