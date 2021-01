Sondaggio Noto, "sì alle larghe intese": un messaggio per Salvini e Meloni? Italiani pronti a tutto pur di evitare il Monti bis

24 gennaio 2021 a

Gli italiani mostrano scarso interesse per la crisi di governo in atto (solo il 13% era a conoscenza del passaggio cruciale in Senato della scorsa settimana), ma soprattutto sperano che finisca presto, possibilmente con la formazione di un governo di larghe intese, preferito ad un eventuale esecutivo tecnico nel caso in cui Giuseppe Conte non dovesse trovare i numeri per continuare a governare.

È quanto emerge dal sondaggio condotto da Antonio Noto, che lo ha commentato nell’edizione odierna del Giorno: “Nel ballottaggio tra i due possibili scenari prevale nettamente l’opzione politica del ‘governo di tutti’ che raccoglie ben il 61% dei favori. È interessante notare due cose: per questa ipotesi tifa una parte dell’elettorato del centrodestra ed al contempo si riconferma la ritrosia degli italiani a prendere in considerazione un governo non politico, dopo l’ultima esperienza di Monti del 2011”.

Tra l’altro Noto ha fatto notare come la distanza tra gli italiani e questo governo sia abissale pure su un tema chiave come la legge elettorale: Conte e compagni vorrebbero un proporzionale puro stile prima Repubblica, mentre il 62% degli italiani preferirebbe un ritorno al precedente sistema elettorale maggioritario. Al momento però è più rilevante il fatto che 6 italiani su 10 preferiscano un governo di larghe intese: un messaggio per Matteo Salvini e Giorgia Meloni? Soprattutto quest’ultima ha sempre escluso tale opzione, ma se a chiederlo dovesse essere il Paese…

