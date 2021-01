Sergio Mattarella, "non puoi fare come ti pare": retroscena Dagospia, il Quirinale ha stoppato il premier?

25 gennaio 2021 a

a

a

Dagospia lancia la bomba: pare che il premier Conte non sia più andato da al Quirinale "perché il Colle si è infuriato perché il premier avrebbe chiamato all’ultimo il Capo dello Stato per dirgli 'sto salendo' e il Quirinale gli avrebbe risposto: 'eh no, mica puoi dircelo all’ultimo e fare come ti pare...'. Una notizia che apre nuovi scenari politici e complica, come se ce ne fosse ancora bisogno, il lavoro politico di Giuseppe Conte che sta cercando di rimanere a Palazzo Chigi con la sua terza maggioranza diversa in tre governi da lui presieduti. Nel frattempo sempre Dagospia, rivela un altro scenario inedito sui piani politici di Giuseppi. A Conte, l'irritazione del Quirinale e lo spostamento dell'incontro, farebbe gioco: guadagnerebbe tempo nella trattativa per cercare dei responsabili, e convocare per domani mattina il consiglio dei ministri in cui formalizzare le dimissioni. Domani sono attesi nuovi colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.