Grande Fratello Vip, "sono stato con Tommaso Zorzi. Ma...". Prego? La più imbarazzante delle confessioni, chi vuota il sacco | Guarda

Uno dei protagonisti più amati, discussi e seguiti del Grande Fratello Vip. Si parla di Tommaso Zorzi, il "fedelissimo" di Alfonso Signorini, il conduttore del reality di Canale 5. E i gossip su Zorzi spuntano come funghi. Omosessuale dichiarato, ora ecco il nome di un'altra sua presunta ex fiamma: si tratta del tatuatissimo Kevin, che è stato ospite a Live-Non è la D'Urso.

"Ma è uno scherzo?". Signorini comunica la data della finale del GF Vip, lo sconcerto dei concorrenti. Fuga di massa?

Kevin, poco tempo fa, ha dato contro di un flirt tra lui e Tommy, così come lo chiamano un po' tutti, in un'intervista. I due, ha aggiunto, si sarebbero conosciuti pochi giorni prima dell'ingresso di Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. E quando la D'Urso lo incalzava, il tatuato Kevin, come detto, ha ammesso di aver frequentato Zorzi, per poi aggiungere però che non si aspetta di rivederlo. Insomma, un amore sfumato a tempo record.

Nel frattempo, Zorzi fa i contri col Gf Vip "extendend". Lunedì sera, Signorini ha comunicato un nuovo slittamento della data di fine-reality. Zorzi era incredulo: "Ma è uno scherzo?". Stefania Orlando era spiazzata: "Speravo un po' prima", visto che si parlava del 20 febbraio. Entrambi i concorrenti, provati dalla stanchezza fisica e psicologica e dall'incertezza sulla data della finale, stavano meditando l'addio anticipato. L'annuncio arrivato nel corso della serata durante la diretta ha contribuito a far loro cambiare idea. Insomma, pur tra mille ritrosie i due resteranno al GfVip.

"Quindi è deciso?". Frase intercettata nella notte, dopo la diretta del GF Vip: Orlando e Zorzi rovinano Signorini?

