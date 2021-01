Giuseppe Conte, per Swg il suo partito al 16%: "Come Fratelli d'Italia". Tracollo per Pd e M5s

27 gennaio 2021 a

L'effetto della crisi di governo o quella di Giuseppe Conte? Il sondaggio di Emg Acqua per Bianca Berlinguer a Cartabianca ha una doppia lettura: crollano Pd e M5s, tiene Italia Viva, il "partito di Conte" esordisce in doppia cifra. Ed è difficile capire se il salasso di voti dei due maggiori partiti del centrosinistra derivi più dalla ridicola corsa ai responsabili per salvare le poltrone in Parlamento oppure, come più probabile, dalla semplice sottrazione di elettori di un nuovo soggetto politico che farebbe riferimento al premier dimissionario (in cerca di tris). In ogni caso, pessime notizie per dem e grillini, letteralmente svuotati dall'ex signor nessuno arrivato in politica "dal nulla" nella primavera del 2018 e consacrato dalla pandemia come unico leader possibile al di fuori del perimetro del centrodestra.

Nello specifico, il partito di Conte è valutato al 10,2%. Con lui in campo da solo, la Lega passerebbe dal 24 al 23% (-1), il Pd dal 19,8 al 16,5% (-3,3), Fratelli d'Italia dal 16,3 al 16%, il Movimento 5 Stelle dal 13,8 a un drammatico 8,7% (-5,1, quasi dimezzato), mentre Forza Italia perderebbe lo 0,9 passando dal 7,7 al 6,8 per cento. Invariato praticamente il livello di Italia Viva, dal 4 al 3,9%: cifre comunque poco significative.

In studio dalla Berlinguer si è parlato di crisi, ovviamente. Teresa Bellanova, ex ministra renziana, ha spiegato: "Noi siamo disponibili a stare nel perimetro dell’attuale maggioranza con un programma condiviso. Serve un governo che sappia fare scelte coraggiose". Alessandro De Angelis la incalza: "Sono due mesi che si discute di Mes e Recovery senza arrivare a un punto fermo. Ora la crisi è approdata al Quirinale. Bellanova ha parlato di Conte come di un pericolo alla democrazia. Come potete confrontarvi con chi avete definito in questo modo?". Risposta secca: "Noi non poniamo veti su nessuno ma non c’è solo Conte in questo paese. Il punto fondamentale è il programma di fine legislatura da dare. Intorno a un programma si costruisce una coalizione. Invece ora si sta facendo una ricerca vergognosa". Più alte le proiezioni di Rado Fonda. Il direttore di Swg vede al rialzo un eventuale partito del presidente del Consiglio. Quest'ultimo - stando alle stime diffuse su ItaliaOggi - sarebbe quotato al 16 per cento. Insomma al pari di Fratelli d'Italia (15,9 per cento) e a 6 punti dalla Lega (21,8 per cento). Mentre Pd e M5s, rispettivamente fermi al 15,4 e al 10 per cento verrebbero surclassati.

