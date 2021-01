Clemente Mastella a Tagadà: "Non c'è un perché". Sandra Lonardo scarica Conte, la "strana" spiegazione

27 gennaio 2021 a

Sandra Lonardo ha garantito il suo sostegno a Giuseppe Conte, ma si è tirata fuori dal nuovo gruppo dei "responsabili". A spiegare la motivazione dietro il rifiuto ci pensa Clemente Mastella. "Non c'è un perché - premette il sindaco di Benevento a Tagadà su La7 -. Quando si fa politica, bisogna anche tenere conto della politica stessa". Una frase parecchio emblematica, tanto che Tiziana Panella dimostra di non aver capito. "Se arrivavano nuovi innesti - tenta di spiegarsi Mastella - allora aveva un valore politico, ma così no". Poi finalmente il primo cittadino arriva al punto: "C'è stata anche una discussione". Mastella lancia il sasso, ma nasconde la mano.

Mai infatti viene citata Mariarosaria Rossi, l'ex senatrice di Forza Italia con cui la moglie ha avuto da ridire. "Un conto - prosegue - sono i partiti nuovi che nascono in Parlamento, un altro quelli a livello territoriale. Io sono per quelli a livello territoriale". Insomma, Mastella si arrampica sugli specchi senza mai citare la moglie: "Il problema è stare in un gruppo con Gregorio De Falco con il quale abbiamo opinioni diverse". Immediata la replica della conduttrice che fa notare a Mastella come "il tema sia proprio questo". Ossia una forza di "responsabili" che arrivano da realtà completamente differenti. Anche in questo caso l'ex esponente della Democrazia Cristiana la prende larga: "Rimane l'impegno nei confronti di Conte", ribadisce senza spiegare le reali motivazioni.

L'annuncio della Lonardo, con cui si diceva fuori dal gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico, è arrivata in mattinata. Più puntuale che mai nella prima giornata di consultazioni. Dietro al "no" però ci sarebbe una rissa con la Rossi. Tutta per colpa del simbolo del gruppo che si sta costituendo al Senato. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, la Lonardo avrebbe voluto inserire accanto al logo del Maie e del Centro democratico anche il suo simbolo "Noi campani" con cui si era presentata alle ultime regionali, ma l'ex segretaria di Silvio Berlusconi avrebbe bocciato l'idea. Da qui il motivo che Mastella avrebbe tenuto sotto la sabbia.

