Claudio Borghi, "datemi una enne!": umiliato Gualtieri, l'errore sul Recovery Plan da 35 miliardi

28 gennaio 2021 a

a

a

“Datemi una I, come incompetente”. Claudio Borghi si è scagliato contro Roberto Gualtieri con un tweet a dir poco originale, e ha tutte le ragioni del mondo per farlo. Il deputato della Lega ha infatti rilanciato un titolo di Repubblica che parla dell’allarme lanciato dai tecnici di Camera e Senato sul Recovery Plan: c’è il rischio di un extra-deficit da 35,6 miliardi di euro. Un disastro che può essere intestato al ministro del Pd, definito a caratteri cubitali un “incompetente” da Borghi.

Il dossier dei tecnici rischia di incidere sulle possibilità di un reincarico per Giuseppe Conte, dato che evidenzia diversi problemi di programmazione del governo sul piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Italia. Questa proprio non ci voleva dal punto di vista del premier, speranzoso di ottenere un nuovo mandato al termine delle consultazioni che il presidente Sergio Mattarella sta svolgendo in queste ore: chissà come avranno reagito al Quirinale alla notizia dell’ennesimo disastro combinato dai giallorossi…

Il fattore "odio contro Salvini": la profezia (da brividi) di Antonio Socci su Conte e un governo di incapaci

Come riportato dai tecnici del Parlamento, la bozza varata il 12 gennaio potrebbe causare un deficit per il 2021 pari a 35,6 miliardi di euro rispetto a quanto previsto. Una somma derivante dai 14,4 miliardi considerati in eccesso rispetto alle risorse messe a disposizione nel Next Generation Eu, e dai 21,2 miliardi previsti nel Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2021-27 e integrati nel Recovery Plan.

Video su questo argomento Borghi "Il Governo ha fallito, tornare al voto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.