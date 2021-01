Matteo Salvini ad Agorà: "Di notte, all'Autogrill...". L'affondo contro i responsabili: "Noi abbiamo delle proposte"

29 gennaio 2021 a

Matteo Salvini è stato ospite di Luisella Costamagna ad Agorà, la trasmissione mattutina di Rai3. In tale occasione il segretario della Lega ha ribadito che il centrodestra è assolutamente compatto in merito a come affrontare la crisi di governo in corso, che comunque riguarda marginalmente l'opposizione, essendo quest'ultima non disponibile alle larghe intese. La partita al momento è tutta interna ai giallorossi, con Giuseppe Conte e Matteo Renzi che devono trovare un accordo (e quindi distribuire le poltrone) per tornare esattamente all'esecutivo di prima con qualche spruzzatina di novità per dare un minimo di senso a questa crisi.

E' la "locura" in salsa italiana, e Salvini giustamente si tiene ai margini: "La mia posizione è sempre la stessa, abbiamo bisogno di un governo che governi - ha dichiarato in diretta dalla Costamagna - sulla mia scrivania non ci sono i nomi dei senatori da andare a cercare di notte in autogrill per la compravendita, ma ci sono proposte di legge". Il segretario leghista ha assicurato che "noi a Sergio Mattarella ribadiremo con estrema serenità che se c'è un governo che governa bene, nel caso noi siamo pronti a portare avanti le nostre proposte di vita reale, non di filosofia". Poi si è voluto togliere un sassolino dalle scarpe per quanto riguarda la sanità: "Ricordo cone strema umiltà che la regione italiana che accoglie il maggior numero di malati è la Lombardia, che è anche la prima per numero di vaccinati al Covid".

"Almeno questo bisogna riconoscervelo, voi il rimpasto lo sapete fare bene, rapido e indolore", ha ironizzato la Costamagna, che ha anche ricordato l'intervento precedente del meloniano Delmastro: "Diceva che la delegazione dirà 'al voto, al voto' da Mattarella, mentre lei dice che se c'è un governo sosterrete alcuni provvedimenti...". "La mia posizione è chiara - ha replicato Salvini - se non c'è un esecutivo allora devono sceglierlo gli italiani, si vota in tutto il mondo quest'anno, si può fare anche da noi. Il centrodestra in queste settimane si è dimostrato serio e compatto. Pur essendo all'opposizione - ha concluso - abbiamo vinto diverse battaglie".

