Carlo Calenda tira per la giacchetta Silvio Berlusconi: "Governo Ursula, Draghi premier e Forza Italia in maggioranza"

Anche Carlo Calenda prova a toccare palla in queste consultazioni dove, per ovvie ragioni, la sua Azione ha ben poco da dire e ben poco da incidere. Ma tant'è, il candidato sindaco di Roma dice la sua in un'intervista a Rtl 102.5, dove boccia il "ter" di Giuseppe Conte e rilancia ancora quella cosiddetta "maggioranza Ursula", ossia uno schieramento di partiti europeisti, per la quale sarebbe fondamentale il supporto di Forza Italia. Silvio Berlusconi, però, pur tentato da un simile esecutivo, ha garantito di non voler strappare con il centrodestra, con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Dunque, largo alle parole di Calenda. "Noi di Azione abbiamo detto da tempo che l’unica cosa che può stare in piedi in questo momento è un Governo come Ursula: la Commissione Europea viene sostenuta da Forza Italia, dal Pd, dai liberali e dalla parte più menomata del Movimento 5 Stelle", ha snocciolato la ricetta nel corso dell'intervento radiofonico. E ancora: "Serve un Governo di persone che abbiano forte esperienza amministrativa e gestionale, perché oggi il problema è far accadere le cose - ha aggiunto -. Noi abbiamo da sempre proposto l’idea che si costituisca un Governo che riconosca i principi di fondo che non sputi, per esempio, in faccia all’Unione Europea che quest’anno ci ha dato 250 miliardi di euro, e che sia guidato da una persona come Mario Draghi o da una persona con la stessa autorevolezza, con ministri che abbiano provato esperienza amministrativa e spero che si arrivi a questo", ha concluso Calenda.

Insomma, ancora Draghi. Il nome sulla bocca di tutti e, pare, anche su quella di Matteo Renzi, il cui "sogno proibito" è condurre questa crisi di governo al punto in cui, a Palazzo Chigi, possa arrivare proprio l'ex presidente della Bce. Insomma, tra Calenda e Renzi - oggi "nemici giurati" - una curiosa convergenza sul nome di Draghi. Un nome che tenterebbe anche Berlusconi e al quale, difficilmente, Salvini potrebbe opporsi.

