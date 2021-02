Giuseppe Conte, il retroscena di Minzolini: mano tesa a Mario Draghi? "No, prepara la guerriglia a Palazzo"

04 febbraio 2021 a

a

a

“I sabotatori cercateli altrove”: Giuseppe Conte, nel recente discorso da presidente del Consiglio dimissionario davanti a Palazzo Chigi, ha usato parole piuttosto accomodanti nei confronti del premier incaricato Mario Draghi: “Ieri abbiamo avuto un colloquio lungo e aperto, gli ho fatto gli auguri di buon lavoro". Poi ha assicurato di non voler essere un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo: “Io lavorerò per il bene del Paese e per la formazione di un nuovo esecutivo nell'interesse dei cittadini".

"Solo da noi uno così decide". Mauro Corona, valanga politica su Matteo Renzi: una umiliazione totale

Pare, però, che nelle retrovie Giuseppe Conte non utilizzi gli stessi argomenti e lo stesso tono. Stando al retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, l’avvocato del popolo sarebbe convinto di poter uscire dalla porta e rientrare dalla finestra: “Se Draghi non ha i voti, si torna al governo politico e in pista scendo ancora io”, questo il ragionamento. Ed è proprio con queste illusioni in testa che “Giuseppi, da Ho Chi Minh redivivo, sta guidando dietro le quinte la guerriglia nella giungla di Palazzo”, scrive Minzolini.

Casalino? La sua fine politica a Striscia la notizia: intercettato per strada dopo la Caporetto, "ridotto così" | Guarda

E infatti già ieri il fedele portavoce del premier uscente, Rocco Casalino, sarebbe riuscito a ottenere l’appoggio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che poi ha rilasciato questa dichiarazione: “Siamo con Conte e contro Draghi”. Un endorsement vero e proprio. E sulla stessa linea si sarebbero schierati anche i più grandi sostenitori dell’ormai fallito Conte ter. "Abbiamo perso perché la minaccia delle elezioni non è stata credibile. È necessario capire che non abbiamo bisogno di supereroi e che senza di noi non si fa niente, solo le elezioni”, si sarebbe sfogato l’ex ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Se il Conte pubblico, quindi, si è mostrato aperto all'ipotesi Draghi per il "bene del Paese", il Conte privato invece avrebbe delle idee completamente diverse.

"Voi chi? Non sono Travaglio". Gomez, clamorosa rissa con Di Pietro e "divorzio" in diretta col direttore del Fatto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.