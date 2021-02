Striscia la notizia, Rocco Casalino intercettato per strada. La sua fine politica: ridotto così

04 febbraio 2021 a

La fine dell'era di Rocco Casalino certificata da Striscia la notizia. L'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, il mitico Valerio Staffelli, ha intercettato il portavoce dell'ormai ex premier Giuseppe Conte per consegnargli il Tapiro d'Oro.

Sacrilegio! Fino a pochi giorni fa, sarebbe stato impensabile avvicinarsi all'eminenza grigia di Palazzo Chigi e osare tanto. Ma l'ex concorrente del Grande Fratello, che con la tv ha un rapporto strettissimo anche se ultimamente con molte luci e ombre, evidentemente sta cadendo un po' in disgrazia.





Staffelli, spietato, gli chiede conto dell'ultima polemica politica sollevatasi nelle scorse ore. Secondo vari retroscena, Casalino avrebbe telefonato ai vertici del Movimento 5 Stelle (il "suo" partito) per chiedere loro di votare contro un governo guidato da Mario Draghi. Un'estrema rivolta parlamentare, magari con la prospettiva di riaprire i giochi a un improbabile ritorno del Conte Ter (scenario peraltro respinto con forza dalle fonti del Quirinale). Casalino però si difende e tira fuori il ben noto orgoglio: "Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno".

Fari puntati sulla sua autobiografia, intitolata ovviamente Il portavoce. Un libro molto chiacchierato e che lo vede in copertina ritratto stile House of cards. Scelta suggestiva e molto pertinente, a onor del vero: "Uscirà il 16 febbraio". C'è spazio anche per una promessa sul suo (imminente) futuro lavorativo lontano dai microfoni e dai riflettori della politica, almeno per qualche tempo: "Mai al Grande Fratello Vip". A Rocco le minestre riscaldate non piacciono, a differenza forse di Giuseppe.

