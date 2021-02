Giancarlo Giorgetti, la vecchia profezia: "Spera che Joe Biden vinca negli Usa. Così Renzi farà cadere Conte"

04 febbraio 2021 a

a

a

I giochi che hanno portato alla disfatta giallorossa erano già decisi? A sentire le parole di Giancarlo Giorgetti sembra di sì. Il numero due della Lega lo scorso 16 dicembre se ne usciva così: "Conte non arriva a fine legislatura, c'è un'altra maggioranza già pronta e lo sanno tutti". Queste le parole che rilasciava ad Antonio Polito in un colloquio pubblicato dal Corriere. E che ad oggi, con Giuseppe Conte uscito dalla porta di Palazzo Chigi e Mario Draghi appena entrato, fanno pensare che qualcuno sapesse.

"Ridicolo parlarne, roba lunare". Draghi? No, grazie: la cannonata di Giorgia Meloni a Giancarlo Giorgetti

D'altronde - come ricorda Il Giornale - Giorgetti non ha mai nascosto i buoni rapporti con l'ex governatore della Banca centrale europea e in settembre è Augusto Minzolini a raccontare di un faccia a faccia tra i due. Non solo, perché il leghista aveva anche avvisato Matteo Salvini del comportamento del suo nemico, l'altro Matteo: Renzi. "Tre mesi fa ho detto a Salvini; guarda che tu devi sperare che vinca Biden -, spiegava Giorgetti. -E sai perché? Perché Renzi è suo amico, o almeno crede di esserlo, e con lui alla Casa Bianca si sentirà più forte, penserà di avere l'arma nucleare, e magari sarà disposto a forzare la mano e a rischiare". E così è stato. Il leader di Italia Viva ha dato vita allo strappo provocando la crisi di governo. Costringendo Conte alle dimissioni e portando l'economista che tanto voleva al governo.

"C'è Giorgetti dietro la mossa Moratti". Qualcosa si muove in casa Lega: il vero "obiettivo grosso" di Salvini

Se davvero Giorgetti qualcosa sapesse, questo non è dato sapersi. Certo è che il braccio destro di Salvini, all'interno del Carroccio, è il più attento alle dinamiche internazionali. Anche i buoni rapporti con l'ambasciatore italiano a Washington Armando Varricchio aiutano. Negli Stati Uniti non si dimentica che Conte è il premier che ha portato un alleato storico come l'Italia nel perimetro della cinese Via della Seta. Criticità che Giorgetti ha saputo cogliere.

"Guardate il mio dito: finirà così". Crisi di governo, Giorgetti clamoroso: profezia spiazzante sul dopo-Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.