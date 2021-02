Silvio Berlusconi, salta l'incontro con Mario Draghi: solo una telefonata, il leader di Forza Italia non rientra a Roma

05 febbraio 2021 a

Silvio Berlusconi non parteciperà, suo malgrado, alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Dunque non sarà accanto alla delegazione di Forza Italia in un momento cruciale. Lo ha confermato il partito in una nota. Il Cavaliere ha chiamato personalmente l'ex presidente della Bce per comunicargli che non sarebbe stato presente all'incontro in programma. In un lungo e cordiale colloquio telefonico, il leader di Fi ha espresso tutto il suo rammarico e ha anticipato al banchiere la posizione del suo partito.

Oggi, quindi, all'incontro con Draghi sarà presente la delegazione composta dal vicepresidente Antonio Tajani e da Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. Ieri, invece, era circolata la voce del rientro di Berlusconi a Roma da Valbonne, in Provenza, proprio in occasione delle consultazioni. Il Cavaliere, tra l'altro, non mette piede nel suo Paese da settembre scorso, da quando fu dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato per un inizio di polmonite dopo la positività al Covid. Il leader di Fi ha poi deciso di trascorrere il periodo di convalescenza nella villa della primogenita Marina a Valbonne, in Provenza.

Le voci sul suo rientro nella Capitale erano state confermate anche da Tajani ieri sera: "Berlusconi è il leader di Fi, domani guiderà lui la nostra delegazione e parlerà lui con Draghi. Del resto fu lui a indicarlo come governatore alla Banca centrale europea, tra loro c'è un'antica conoscenza e assonanza sulle politiche economiche seguite quando era alla guida della Bce". Adesso il dietrofront. La posizione di Forza Italia, comunque, è chiara. Lo stesso Cavaliere non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Mario Draghi e tutti gli azzurri si sono detti disposti a ascoltare una personalità di altissimo profilo come la sua. Non sono chiare le ragioni del repentino dietrofront del Cavaliere, che nelle utlime settimane aveva registrato qualche disturbo cardiaco (recentemente, era stato protagonista di un nuovo ricovero-lampo in Francia).

