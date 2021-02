Mario Draghi, il retroscena dal suo studio: "Penna bic, foglio bianco. Lei parla e lui annuisce". La politica che l'ha conquistato

05 febbraio 2021 a

a

a

Nella tana del Draghi. Le consultazioni a Palazzo Chigi entrano nel vivo, ma è già chiaro che la musica con Mario Draghi (incaricato) premier è cambiata radicalmente. Finita l'epoca dei baracconi social-mediatici di Giuseppe Conte, a firma Rocco Casalino. Già si sa che l'ex governatore della Bce non ha profili aperti su Facebook, Twitter o Instagram e non ha nemmeno un addetto stampa. Il gioco, insomma, lo gestisce lui, da solo. E a giudicare dalle impressioni ricavate dalle prime delegazioni che hanno avuto modo di parlare con Draghi, lo gestisce bene.

"Vede il bibitaro, come Michelangelo col tizio che fa le strisce pedonali". Briatore da godere, umilia Di Maio: "Auguri, Draghi"



Sul Foglio un sapido pezzo di colore riporta per rapide immagini la prima giornata del probabile prossimo premier nel suo ufficio. "È così umano. Parla così bene. Ha pure due braccia e due gambe", scherza Andrea Cecconi, espulso nel 2018 dal M5s per la questione rimborsi e riciclatosi come deputato del gruppo Maie 23 (gli ormai ex "contiani"). "Ditemi, sono qui per ascoltarvi", è la formula con cui Draghi accoglie i parlamentari. Nei trenta minuti di colloquio con ciascun gruppo, l'ex governatore prende appunti su un foglio bianco con la sua Bic.

"Non faccio le cose a metà". Salvini, i ministeri nel mirino: il messaggio a Draghi, schiaffoni a Zingaretti

Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa fa notare come Super Mario "abbia annuito quando Emma Bonino gli ha detto: 'Presidente questo non è un governo tecnico perché c'è lei, anzi. Sarà un governo super politico perché parlerà all'Europa e dunque sarà una nuova politica'". Insomma, il Cristiano Ronaldo della politica italiana (così lo chiama Giancarlo Giorgetti, numero 2 leghista) dovrà far dimenticare agli italiani e ai parlamentari il triste ricordo del tecnico per eccellenza, Mario Monti. L'uomo che di fatto, stando pochi mesi in Parlamento, ha aperto la strada al Movimento 5 Stelle e all'anti-politica. E giocando, questa è la sfida, sullo stesso terreno del professore, l'Europa. Semplicemente, facendolo meglio.

Solo una telefonata, "pacco" a Draghi all'ultimo secondo: un brutto sospetto, cosa c'è dietro la decisione di Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.