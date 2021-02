Sondaggio Pagnoncelli, Mario Draghi piace anche agli elettori del M5s: Conte è già roba del passato?

06 febbraio 2021 a

a

a

Mario Draghi sembra mettere d’accordo proprio tutti, anche gli elettori delle varie forze politiche in campo. Stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli, infatti, l’ex presidente della Banca centrale europea incontra il consenso del 60 per cento degli italiani. E sorprende il fatto che l’apprezzamento sia trasversale e che quindi attraversi tutti gli elettorati. Anche quello del Movimento 5 Stelle, che dimostra così di aver già messo da parte Giuseppe Conte. Un aspetto non scontato, visto che fino a una settimana fa non ce n’era per nessuno, il mantra dei grillini era: “Avanti solo con Conte”.

"Governo Draghi a trazione centrodestra". Pregliasco, verità-ribaltone in Parlamento: perché la Lega e Berlusconi ci stanno

Come emerge dal sondaggio, sono in pochi a non apprezzare Mario Draghi: solo il 28 per cento, poco più di un italiano su quattro, si esprime criticamente riguardo all’incarico dato all’ex presidente della Bce. E i più critici risultano essere gli elettori della Lega (42%) e di Fratelli d’Italia (36%), che probabilmente avrebbero preferito nuove elezioni. Critico anche il 40% dei pentastellati, forse per il timore di entrare in un esecutivo e avere un ruolo meno importante.

"Draghi apostolo delle élites?". La miglior risposta possibile a Di Battista: "Non sa quel che dice"

Tuttavia, all’interno dei singoli elettorati, come sottolinea Pagnoncelli, le opinioni sono molto diverse tra loro. L’elettorato più spaccato è quello del Pd di Nicola Zingaretti, che si divide in tre gruppi: uno è a favore della continuazione della maggioranza uscente, un altro vorrebbe un esecutivo Ursula e un altro ancora spera in un governo di unità nazionale. Gli elettori dei 5 Stelle, invece, preferiscono la continuazione della maggioranza uscente; mentre i leghisti vorrebbero una maggioranza con tutti tranne il M5s.

"Devi dire sì a Draghi o la pagherai". Ecco perché Salvini si è "imbarcato": profezia pesantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.