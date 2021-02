Guido Crosetto, la bomba: "Giorgia Meloni sequestrata da Mario Draghi". Cos'è successo davvero alla Camera? Mistero e sospetto

09 febbraio 2021 a

Un Guido Crosetto scatenato su Twitter, nel giorno della consultazioni di Fratelli d'Italia alla Camera con Mario Draghi. Scatenato sin dal primo mattino, quando mette nel mirino Selvaggia Lucarelli, alla quale riserva una velenosissima risposta dopo un cinguettio "poco gentile" su Giorgia Meloni. E in questo articolo, sempre della Meloni si tratta. Già, perché oggi, martedì 9 febbraio, è stata proprio lei a guidare la delegazione di FdI a Montecitorio. Un incontro, quello col premier incaricato, al termine del quale la Meloni ha spiegato che FdI non voterà la fiducia a questo governo e che, però, è pronta a collaborare su alcuni temi.

La Meloni, in conferenza stampa, ha spiegato di aver parlato con Draghi dei provvedimenti, del programma insomma, e non di incarichi "perché da questo noi ci teniamo fuori". Insomma, un confronto che avrebbe dovuto essere rapido, semplice. Eppure, si è dilungato molto più del previsto. Ed è qui che si rifà vivo proprio Crosetto, il quale cinguetta su Twitter: "Draghi sequestra Giorgia Meloni", dunque a corredo una serie di emoticon con risate a crepapelle. E a chi poi gli chiedeva conto del significato di quelle parole, Crosetto ha spiegato: "Il colloquio avrebbe dovuto finire mezz'ora fa...". E invece, quel colloquio, è durato molto più del previsto.

In precedenza, il Gigante di Fratelli d'Italia, aveva dedicato un pensiero-social anche a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia che, a sorpresa, è arrivato a Roma per partecipare in prima persona alle consultazioni col premier incaricato. Il Cavaliere, sul suo account personale di Twitter, aveva pubblicato una foto che lo ritraeva mentre scendeva dalla scaletta dell'aereo. In risposta, Crosetto ha cinguettato: "Benvenuto, Silvio. Contento che tu sia in forma".

