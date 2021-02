Guido Guidesi, il pontiere tra Lega e Pd: "Ho sempre avuto molti contatti. E continuerò ad averli"

11 febbraio 2021 a

Guido Guidesi, deputato leghista e assessore allo Sviluppo economico della giunta regionale della Lombardia, è stato visto impegnato a parlare con esponenti del centrosinistra in merito alla costruzione del governo Draghi: "Innanzitutto sono stato e sono impegnato con la crisi che ha investito l'economia lombarda, però non nego che - soprattutto nei giorni scorsi - ho ricevuto molte chiamate da Roma., Io ragiono sulla base dell'interesse pubblico e dialogo con tutti quelli che hanno il mio stesso approccio. E poi sono cresciuto in una cultura di rispetto dell'avversario. Ho da sempre molti contatti con rappresentanti del centrosinistra e continuerò ad averli", ha confermato.

Al Corriere della Sera svela quali sono i suoi interlocutori: "Ho buoni rapporti con Nicola Stumpo di Leu, Roberto Giachetti di Italia viva, Fabio Melilli, Enrico Borghi e altri ancora del Pd. Dall'inizio di questa crisi di governo Salvini ha assunto un atteggiamento da leader del centrodestra, e se ci fate caso negli ultimi mesi è stato sempre costruttivo. Noi della Lega, da oppositori, abbiamo votato per ben due volte lo scostamento di bilancio. Non sono dettagli. Io vivo la Lega come un sindacato territoriale. Se si parla di politiche per l'immigrazione sono di destra, se si parla di politiche per il lavoro credo di essere di sinistra", ha spiegato Guidesi in merito alle sue idee politiche.

Nonostante i nuovi accordi politici, Guidesi non dimentica il passato: "Ho assistito ad attacchi inaccettabili alla Lombardia, lo stesso ministro Boccia secondo me si è spinto ben oltre il suo ruolo istituzionale e ora ci si augura che almeno sotto questo aspetto i rapporti e l’approccio cambino, nell’interesse dei cittadini". Anche se, ricorda che, "quando sono stato nominato assessore qui in Lombardia, ho ricevuto diversi messaggi di congratulazioni da rappresentanti del centrosinistra. E sono quelli che mi hanno fatto più piacere", conclude Guidesi.

