Barbara Lezzi e il voto su Rousseau: "M5s ipocrita e vile, si accontenta di tre ministeri"

Il Movimento 5 Stelle pronto a esplodere. Anche il voto su Rousseau per dare il via libera a Mario Draghi divide. Da una parte i contrari, dall'altra i favorevoli. E tra i primi come poteva non esserci lei: Barbara Lezzi, tra i più riottosi e sempre al fianco di Alessandro Di Battista. La senatrice pentastellata non ha fatto attendere la sua replica dopo l'endorsement di Giuseppe Conte. "Caro Giuseppe Conte - ha iniziato il suo post su Facebook -, il tuo appello di ieri a votare Sì al quesito Rousseau ha, ancora una volta, dimostrato che sei un vero signore. Dato il tuo ruolo, dato il tuo garbo istituzionale non avresti potuto fare altro. Per me è diverso. Tra poche ore, quando mi ritroverò davanti alla scelta, voterò un No convinto e vorrei motivartelo".

Il motivo è semplice. Per la Lezzi è inconcepibile che una forza politica come il Movimento (primo in Parlamento, ma quarto in termini di gradimento) possa ottenere "forse tre ministeri su 15 o 16". E quindi essere "ininfluenti". "Voterò No al quesito perché il mio Movimento ha scelto di nascondersi dietro ad un quesito ipocrita e vile in cui non scrive chi sono ’le altre forze politiche. Italia Viva, Forza Italia, Lega, Pd, Leu, Azione, Cambiamo. Ci sono anche tutti quelli che hanno ordito alle tue spalle. Eppure eravamo dentro e non siamo riusciti a fermarli perché tutti insieme sono più di noi".

Poi la solita colata di odio: "Berlusconi non va ai processi ma è piombato qui a mettere la firma sulla tua cacciata. Ed io dovrei agevolare la nascita di questo governo con il voto su Rousseau? No. Farò di tutto per non essere annoverata tra i traditori del Paese e del più amato Presidente del Consiglio". Non manca la frecciatina a Beppe Grillo: "Facciamo finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti". Il fondatore pentastellato ha infatti esultato dopo il sostegno del premier incaricato a un eventuale ministero della transizione ecologica.

