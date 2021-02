Matteo Renzi, Dagospia svela il piano segreto: "Fusione a freddo con Forza Italia", il nemico torna ad essere Salvini?

11 febbraio 2021 a

a

a

Matteo Renzi, dopo aver fatto fallire il Conte ter, passerà alla fase 2. Secondo Dagospia il nuovo obiettivo del leader di Italia Viva è quello di scardinare l'attuale assetto politico e ha bisogno di Silvio Berlusconi. I due hanno intenzione di gestire la "fusione a freddo Forza Italia e Italia Viva con un pizzico di Bonino e una spruzzata di Calenda. E per racimolare un dignitoso 12-15%". Con relative cadute sugli assetti societari delle aziende del Cavaliere in tema di telecomunicazioni, sull'asse con la Francia. Berlusconi ha i suoi interessi in Media For Europe e lo stesso Draghi ipotrebbe dargli una mano con Macron, visto che il Cav è in competizione proprio con interessi francesi su questo tema.

Renzi occuperebbe così l’area del centro, che però adesso è vista di buon occhio anche da Matteo Salvini. A Renzi non è piaciuta la conversione Ue del leader del Carroccio. Supportato dal quartetto Giorgetti-Fedriga-Zaia-Fontana si prova a portare la Lega nel Partito Popolare Europeo e "una volta che la CDU di Angela Merkel potrà accettarlo, lascerà al loro destino i due rospi del sovranismo, Marine Le Pen e la tedesca AFD. Un percorso di riverginazione che prenderà almeno un anno", scrive sempre Dagospia.

Nel fratempo Salvini punta lo stesso obiettivo di Renzi: prendersi Forza Italia. Con l'aiuto di Denis Verdini, lavora ai fianchi su Mara Carfagna e Giovanni Toti. A favore di questo progetto anche due berlusconiani storici come Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli. Al fianco del progetto Renzi c'è Gianni Letta. Intanto Emilio Carelli, giornalista ex Mediaset e SkyTg24, dopo avea mollato il M5S per il gruppo misto ha annunciato di voler formare la nuova componente Centro-Popolari Italiani. Adesso bisogna capire che cosa ha in mente Silvio Berlusconi: se continuare a coltivare il progetto di Renzi o approfittare della svolta europeista di Matteo Salvini.

