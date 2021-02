Roberto Speranza, Mario Draghi lo conferma alla Salute: altri mesi di lockdown?

12 febbraio 2021 a

Roberto Speranza è uno dei pochi sopravvissuti del governo precedente, il Conte II. Mario Draghi, infatti, nel presentare la nuova squadra, ha confermato al dicastero della Salute il segretario di Articolo Uno. Decidendo così di preferire la continuità nella lotta al Covid. Lucano, di Potenza, 42 anni, Speranza si è trovato al timone di una nave in tempesta dopo l’arrivo del virus in Italia. E sono già tante le polemiche sulla sua conferma, visti alcuni degli errori commessi proprio durante la gestione della pandemia. Basti pensare all'elevato numero di morti per coronavirus.

Uno dei primi a commentare in maniera negativa la scelta del banchiere è stato Matteo Salvini. In collegamento telefonico con Enrico Mentana durante il Tg di La7, infatti, il leader della Lega ha detto: “Speranza e Lamorgese o cambiano marcia o se vanno avanti come hanno fatto nell’ultimo anno e mezzo avranno bisogno di aiuto e sostegno”. Un riferimento, quindi, non solo al ministro della Salute, ma anche a Luciana Lamorgese, anche lei confermata al Viminale. La stoccata di Salvini non giunge nuova, ovviamente, visto che il segretario del Carroccio ha sempre criticato la "gestione disastrosa" della situazione epidemiologica da parte di Speranza.

La conferma di Speranza alla Salute, tra l’altro, era stata chiesta anche dal Comitato tecnico scientifico per motivi più che altro tecnici. Un altro ministro, infatti, avrebbe allungato i tempi dell'azione sulla campagna vaccinale, che invece richiede scelte veloci. Un’azione che però sta mostrando non poche debolezze proprio negli ultimi giorni, con una campagna che spesso va a rilento.

