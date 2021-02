Sergio Mattarella, "dietro alla mascherina...": un fermo immagine pesantissimo mentre Mario Draghi giura

13 febbraio 2021 a

Mario Draghi e i ministri hanno giurato nelle mani di Sergio Mattarella. Il primo a farlo è stato ovviamente il nuovo premier, che tra l’altro ha letto la formula di rito con un leggero anticipo rispetto all’orario programmato: da questo momento inizia ufficialmente la sua era, è il sessantasettesimo presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana. La cerimonia si è svolta ovviamente nel Salone delle feste del Quirinale, dove Draghi si è presentato con la sua squadra composta da quindici uomini e otto donne.

Ovviamente al mondo del web non sono sfuggiti alcuni dettagli curiosi sulla cerimonia: in particolare è diventato virale in men che non si dica il fermo immagine che immortala il presidente Mattarella visibilmente sorridente nonostante indossi la mascherina a copertura della bocca, come previsto dalle norme anti-Covid. Evidentemente il capo dello Stato ripone grande fiducia nel governo di “alto profilo” formato da Draghi, che invece sta spaccando l’opinione pubblica e politica, tra riconferme sgradite e novità particolari.

Anche se alla fine l’ex presidente della Bce ha realizzato un buon compromesso per garantirsi il voto di tutte le forze parlamentari, fatta eccezione di Fratelli d’Italia: tra l’altro nei ministeri ha comunque messo uomini di fiducia o personalità di assoluto affidamento, come Franco all’Economia e Cartabia alla Giustizia. Proprio come Mattarella oggi, anche Draghi ieri si era lasciato andare a un sorriso dopo aver letto la lista dei ministri davanti ai giornalisti.

