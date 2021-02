Carlo Calenda spinge Guido Bertolaso al posto di Domenico Arcuri: "L'ora degli uomini migliori"

16 febbraio 2021 a

a

a

Domenico Arcuri va sostituto: è questo ciò che pensa la maggior parte dei partiti che sostiene il governo di Mario Draghi, da Forza Italia a Italia Viva fino alla Lega. Al di là dei meriti e dei demeriti, se il commissario straordinario all’Emergenza rimanesse lì dov’è adesso non ci sarebbe la tanto agognata “discontinuità” rispetto all’esecutivo precedente. A cosa sarebbe servita la crisi? Un nome per rimpiazzarlo, in realtà, è già stato fatto: quello di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e ora consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale.

Ecco perché il piano di Arcuri è un disastro. Letizia Moratti parla a "Libero", ciò che non sapete, in che mani siamo?

Carlo Calenda, in particolare, è uno di quelli che vorrebbe Bertolaso al posto di Arcuri. Come riporta Augusto Minzolini in un retroscena sul Giornale, il leader di Azione avrebbe fatto questo tipo di ragionamento: “Arcuri scade il 30 marzo e al suo posto bisogna mettere un uomo delle emergenze come Bertolaso. In questo momento tragico bisogna prescindere dagli schieramenti e mettere in campo gli uomini migliori. È il modo per dimostrare una vera discontinuità con gli errori del passato. Quando si sbaglia si cambia, non si può prendere a modello di comportamento l’arrocco di Conte in difesa di Arcuri e Casalino!”.

Video su questo argomento "Ho sentito Bertolaso". Salvini, pessime notizie dalla Lombardia: perché il vaccino è fermo

Come Calenda, si sono già espressi a favore dell’avvento di Bertolaso diversi esponenti di Lega e Forza Italia. Il vicepresidente degli azzurri Antonio Tajani ha scritto su Twitter: “La conferma di Arcuri come super commissario sarebbe un errore. Soluzione? Guido Bertolaso”. E lo stesso Matteo Salvini aveva dichiarato, prima ancora della formazione del nuovo governo, che a Draghi avrebbe proposto il modello Bertolaso, quello che si sta utilizzando per i vaccini in Lombardia. Favorevole alla sostituzione è anche il consulente di Roberto Speranza, Walter Ricciardi: “Serve uno come Bertolaso. È un medico, ha lavorato negli scenari più difficili. Se dovessi fare un nome, farei il suo”.

"La soluzione? Bertolaso". Forza Italia accerchia Draghi, la testa che deve (subito) saltare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.