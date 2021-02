Maria Elena Boschi: "Draghi? Non è stato un fallimento", la frase che scatena gli "orfani" di Conte

18 febbraio 2021 a

“Un mese fa si cercavano responsabili con una caccia all’uomo disperata e telefonate che partivano da Palazzo Chigi”. Così Maria Elena Boschi si è presa la rivincita a nome di Italia Viva su Giuseppe Conte, sul Pd e quel che rimane del M5s dopo il “capolavoro” politico di Matteo Renzi che ha fatto sì che Mario Draghi scendesse direttamente in campo. “Si offrivano posti e poltrone a tanti, anche a noi - ha ricordato la deputata di Iv nel suo intervento in Aula - si scommetteva sul nostro crollo e invece scriviamo un finale diverso”.

Infatti molto è cambiato nell’ultimo mese: “Si parla di politica e non del pallottoliere al Senato, al centro ci sono le nuove generazioni e non i sondaggi. Italia Viva è causa e motore di questo cambiamento”. Inoltre la Boschi ha rivendicato il ruolo determinante dei renziani nella nascita di questo nuovo governo: “Non è frutto del fallimento della politica, ma è stato una scelta politica. Hanno fallito quelli che pensavano che la politica sia partecipare ai talk show, invece è qualcosa di più”. Quest’ultima affermazione è stata accompagnata da un lieve brusio dell’Aula, probabilmente da parte degli orfani di conte che ancora sono in circolazione.

Poi la deputata di Iv ha ribadito quello che tutti già sapevano, ovvero che voterà sì alla fiducia: “Noi ci siamo riconosciuti nel suo programma, voteremo in modo compatto e convinto la fiducia al suo governo e lo faremo anche con la speranza di poter scrivere il futuro insieme. Grazie anche al presidente Mattarella da domani avremo un Paese più forte”.

