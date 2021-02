Gregoretti, Giorgia Meloni dalla parte di Matteo Salvini: "Vigliacca autorizzazione di Pd e M5s"

19 febbraio 2021 a

Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono al governo insieme, ma restano pur sempre alleati. La leader di Fratelli d'Italia lo ha dimostrato poco fa, pubblicando un tweet di sostegno per il segretario del Carroccio coinvolto nel processo per il caso Gregoretti. Oggi si è tenuta a Catania la terza udienza preliminare. Alla fine il giudice Nunzio Sarpietro dovrà decidere se rinviare a giudizio il leader leghista per sequestro di persona dopo aver lasciato, per sei giorni a bordo della nave Gregoretti, 135 migranti soccorsi nel Mediterraneo a luglio 2019.

"Tutta la mia vicinanza a Matteo Salvini, costretto anche oggi, a causa della vigliacca autorizzazione parlamentare di PD e M5S, a rispondere in tribunale del tentativo di contrastare l’immigrazione illegale quando era Ministro", ha scritto la Meloni, non rinunciando a un duro riferimento alle due forze politiche che adesso sono al governo proprio con la Lega, i dem e i grillini. "La difesa dei confini è un dovere, non un reato", ha ribadito poi la leader di FdI.

La difesa di Matteo Salvini si è mostrata comunque soddisfatta al termine dell'udienza di oggi. "Siamo riusciti a confermare che sugli sbarchi c'era una linea condivisa dal governo", ha detto l'avvocato del segretario della Lega Giulia Bongiorno. Molto utili da questo punto di vista le testimonianze del ministro dell'interno Luciana Lamorgese e del titolare della Franesina Luigi Di Maio. Secondo la Bongiorno, infatti, con la Lamorgese "si è chiarito che quel tipo di navi sono create per recuperare migranti e quindi preparate anche ad ospitarli a bordo per più giorni", mentre Di Maio ha confermato che "la distribuzione dei migranti sbarcati era uno degli elementi fondanti del governo Conte 1 e 2".

