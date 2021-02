Matteo Salvini a L'aria che tira: "Riaprire teatri e cinema? Ha ragione Dario Franceschini", nel Pd litigheranno ancora

24 febbraio 2021 a

Matteo Salvini, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, commenta la dichiarazione di Stefano Bonaccini che ieri 23 febbraio, nello stesso programma, ha scatenato il caos nel Pd per aver detto che il leader della Lega era "ragionevole" nel chiedere la riapertura di bar e ristoranti dopo le 18. Caos in cui "sguazza" Salvini. Che affonda: "Più che i litigi fra partiti penso che vada premiata la concretezza, oggi ho dato ragione a Franceschini", afferma. "Se il ministro Franceschini dice di voler riaprire teatri e cinema e istituzioni culturali io gli dico che ha ragione, anche se è del Pd. Quindi ringrazio Bonaccini e gli altri sindaci. Ma anche adesso se uno volesse può andare a mangiare una pizza a pranzo con il distanziamento e tutto quanto, perché non può farlo a cena?", si chiede Salvini, "non ha senso", conclude.

Stefano Bonaccini si era schiera dalla parte del leader della Lega sulla possibilità di cominciare a riaprire. Dopo il decreto Covid si lavora infatti al nuovo Dpcm, in vista della scadenza del 5 marzo, e i fari sono puntati su bar e ristoranti: "Bisognerà intervenire", dice il governatore dell'Emilia Romagna ospite di Myrta Merlino, "è ragionevole il discorso di Salvini quando dice di introdurre una maggiore flessibilità per alcune categorie, laddove i rischi sono minori. Ad esempio i ristoranti la sera, nelle città dove le cose vanno meglio".

Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie alcuni dem. "Dico a Bonaccini che le proposte di Salvini non sono mai ragionevoli, sono sempre strumentali. Siamo in una fase difficile e la politica deve saper coniugare le esigenze del Paese a quelle della lotta alla pandemia. Più che a Salvini mi affiderei ai tecnici e alla scienza. Prima sconfiggiamo il virus e prima i ristoratori usciranno dalla crisi. Dobbiamo sostenerli economicamente, non dilungare le loro difficoltà", ha commentatoMarco Miccoli, commissario del Pd di Cosenza e vicino al segretario Nicola Zingaretti.

