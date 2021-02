Domenico Arcuri, intercettazioni-choc sull'inchiesta-mascherine: "A occhi chiusi te se compra..."

25 febbraio 2021 a

Svolta nell'inchiesta relativa alla maxicommessa da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina durante la prima ondata del Covid-19. Una novità che mette in difficoltà anche Domenico Arcuri. I carabinieri hanno arrestato Edisson Jorge San Andres Solis, che sulla possibilità di mettersi in contattato con il commissario straordinario è stato intercettato e si esprimeva così: "Io c'ho il numero di Arcuri, tutto". Il gip nelle carte dell'inchiesta scrive: "In questo contesto Solis alletta questa persona con prospettive di lauti guadagni".

Esce anche altro nelle intercettazioni che mettono in difficoltà politica lo stesso Arcuri. "C'è tanto capitale in Cina... Che tu guadagni un centesimo in tre miliardi di mascherina. Al mensile soltanto, mi hai capito? Tu c'hai un amico lì dentro e quell'amico serve. Tu sei bravo per arrivare ad Arcuri. Arcuri conosce il gruppo nostro. Con tuo amico Arcuri a occhi chiusi te compra. Perché noi abbiamo dato credito per 400 milioni all'Italia che nessuno, nessuno lo ha e hanno pagato tutto". Il gip afferma che "la conclusione dei contatti per la fornitura al governo italiano delle mascherine trova un unico fondamento nella intermediazione e nella morale suasion operata in modo occulto da Benotti sulla sola base del rapporto personale tra lo stesso ed il commissario Arcuri".

Sotto osservazione gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, fatti da Arcuri per l'emergenza Covid a favore di 3 consorzi cinesi per l'acquisito di oltre 800 milioni di mascherine di varie tipologia. L'ipotesi di reato è quella di traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale. Sulla vicenda, scrive il Giornale, è intervenuto Fratelli d'Italia, che per bocca dei deputati Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli ha chiesto la rimozione immediata del commissario Arcuri: "Diversamente, per scelta politica, sarà contiguo e verrà trascinato nel medesimo gorgo maleodorante di affari opachi che ha caratterizzato l’approvvigionamento sino ad oggi".

