FdI, nel mirino la presidenza della vigilanza Rai: Giorgia Meloni scommette su Daniela Santanchè?

27 febbraio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni in pole position per occupare i ruoli di garanzia in Parlamento. Fratelli d'Italia, essendo l'unico partito all'opposizione, punta così alla presidenza del Copasir e quello alla Vigilanza Rai. Un desiderio che si è fatto sempre più reale nei corridoi di Viale Mazzini, dove - scrive il Fatto Quotidiano - si avverte un tam tam di dipendenti pronti a riciclarsi. Addirittura una certa pressione si avverte su Giancarlo Giorgetti, ministro vicino a Mario Draghi, e su Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica. A far leva anche il regolamento. Se infatti il Copasir è per regola affidato all'opposizione, lo stesso non si può dire della Vigilanza della tv di Stato. Quest'ultima - ricorda il quotidiano Domani - è affidata per prassi.

"Roba indegna". Alba Parietti sta con la Meloni, "Insultavano me, tutti zitti". Che roba sono il prof e certa sinistra

Comunque vada Fratelli d'Italia non si tira indietro: "Premesso che le poltrone non c'interessano - ha detto capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida - rivendichiamo quel che per legge e regolamento ci spettano. La democrazia è fatta di pesi e contrappesi". Voci bene informate danno l'ex azzurra Daniela Santanchè come possibile prima candidata. La senatrice, vantando un passato da capogruppo di FdI in Vigilanza Rai, sembra essere la più quotata per ricoprire il difficile ruolo. Posizione, se i meloniani se la accaparrano, che concederà un'esposizione mediatica senza precedenti alla Meloni e a tutto il suo entourage.

"Nuova Giuditta anti-pensiero unico". Chi lascia Salvini per andare con FdI: i leghisti jultrà della Meloni, impensabile

In ballo anche altre commissioni di garanzia che potrebbero finire ai meloniani: la Giunta per le autorizzazioni del Senato (candidato Ignazio La Russa) e la commissione per la vigilanza di Cassa depositi e prestiti che potrebbe invece andare al senatore Andrea De Bertoldi. Il rischio è che gli altri due partiti del centrodestra (adesso al governo Draghi) come Lega e Forza Italia rischino di rimanere a mani vuote, creando ulteriori frizioni con l'ex alleato Fratelli d'Italia.

"Basta tollerare". La Meloni vede Del Debbio e trascina Vauro in tribunale: accuse pesantissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.