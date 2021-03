Giuseppe Conte leader del M5s? Il retroscena: una mossa per far rientrare Alessandro Di Battista e i ribelli

01 marzo 2021 a

a

a

Giuseppe Conte verso la leadership del Movimento 5 stelle significa non solo avere una "guida forte" ma anche un tentativo di far tornare a casa Alessandro Di Battista e i ribelli pentastellati. Per questo, riporta il Giornale in un retroscena, la base grillina è pronta ad accogliere l'ex presidente del Consiglio. La speranza è che Conte possa riunificare un Movimento distrutto da liti, fughe ed espulsioni. Anche perché la fuoriuscita dei delusi dal sì al governo Draghi pare possa continuare visto che alcuni "governisti" della prima ora adesso sono infuriati dalla squadra del sottogoverno e minacciano, anch'essi di lasciare.

M5s, nasce la "dittatura" di Giuseppe Conte: la richiesta da megalomane ai vertici (e quei report sventolati da Casalino)

E Dibba, il Che Guevara del Movimento, seppur completamente diverso dall'ex premier, è molto amato dalla base grillina e non si è "sporcato" con critiche né all'attuale presidente del Consiglio Draghi, né all'ex appunto. "Conte è un galantuomo", si è limitato a dire Di Battista nella sua ultima diretta su Facebook.

Del resto Conte alla fine è considerato l'unica persona in grado di riunire e rifondare il Movimento. Petrozzi, sul Blog commenta: "Non credo nemmeno che Grillo voglia espellere un grande come Morra, oppure la Lezzi. Mi auguro Che Conte riesca ad accomunare i No con i Sì senza arrivare a soluzioni drastiche che non servono a nulla ma solo a far parlare i media berlusconiani, che mai come adesso fanno vomitare", sentenzia.

"Possono solo andare a fare in cu***": Vittorio Feltri incide la lapide del M5s, la fine dei grillini

C'è poi la questione di un allargamento dei consensi. L'avvocato pugliese potrebbe riuscire ad ampliare la base elettorale dei grillini, non solo coinvolgendo i moderati sui quali punta in primis lo stesso Conte, ma anche includendo l'ala storica e militante del Movimento Cinque Stelle. Le aspettative sono altissime. L'ex presidente del Consiglio dovrà ricompattare il Movimento e far crescere i consensi, appianando le dispute interne. Magari facendo tornare nella casa grillina pure Di Battista e i ribelli Cinque stelle.

Godono solo Berlusconi e Meloni. E Draghi? Occhio a queste cifre: prime crepe, un segnale pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.