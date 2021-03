Matteo Renzi, proiettili per posta? "Solidarietà sui social solo da Giorgia Meloni", Dagospia accusa la sinistra

04 marzo 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti, Andrea Orlando, Luigi Di Maio, Roberto Fiico hanno si solidarizzato con Matteo Renzi per i bossoli ricevuti in Senato, ma solo sulle agenzie di stampa: nessun messaggio pubblicato su twitter o sui social. Lo fa notare Dagospia che scrive anche che l'unica a farlo è stata Giorgia Meloni. Un'osservazione che svela i rapporti inesistenti o quantomeno pessimi tra gli alleati all'interno del governo Draghi. Secondo Dagospia la paura di ricevere insulti via social per aver solidarizzato con Renzi, ha frenato i leader del centrosinistra e dei cinquestelle a esprimersi soltanto tramite le agenzie e non tramite i profili personali social.

"Uno che fa a pezzi le persone". Si muove la Cia, Concita massacra Renzi: volano parole grossissime

Ruggini che esistono da anni, ma che si sono acuite dalla crisi del Conte 2 di cui Renzi è stato protagonista. La solidarietà a Renzi in realtà è scattata in tutto il mondo politico, in modo assolutamente bipartisan, ma come si è detto sono stati utilizzati sono i canali ufficiali. "Solidarietà e un abbraccio a Matteo Renzi", il laconico commento di Nicola Zingaretti. ''Solidarietà e vicinanza a Matteo Renzi per l'inaccettabile atto intimidatorio. Dobbiamo combattere tutti insieme contro queste forme di violenza che avvelenano la vita democratica".

I 168 milioni di euro sprecati da Renzi per l'Airbus? Il documento che incastra Toninelli e Di Maio: la vergogna (grillina) svelata

Più corposo invece quello di Andrea Orlando del Pd. Sulla stessa lunghezza d'onda di Zingaretti, la solidarietà del presidente della Camera, Roberto Fico: "La mia solidarietà al senatore Matteo Renzi per le inaccettabili minacce intimidatorie subite". Lo stesso leader di Italia Viva ha comunque ringrazia tutti assicurando telegrafico sui social: "Andiamo avanti insieme con libertà e con coraggio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.