M5s perde pezzi, Marco Zullo passa al gruppo di Matteo Renzi ed Emmanuel Macron

Perde un altro pezzo il Movimento 5 stelle. Si tratta dell'europarlamentare Marco Zullo che ha deciso di lasciare i grillini e ha bussato alla porta del "nemico", il gruppo dei liberali di Renew Europe (che include il partito di Matteo Renzi Italia Viva e di Emmanuel Macron, En Marche). Il gruppo dopo aver ricevuto la richiesta ha quindi votato e formalizzato il suo ingresso, fanno sapere da Renew Europe. Un vero affronto per i Cinque stelle.

Zullo, eletto per la prima volta nel 2014, era finito sui giornali per un incontro con un gruppo di attivisti riuniti in un comitato dal nome “Stop scie chimiche“, ricorda il Fatto. Alla sua seconda legislatura con il Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, entra dunque in Renew Europe dopo che il gruppo ha votato l'adesione all'unanimità. La delegazione grillina a Strasburgo passa così da 14 europarlamentari (a inizio legislatura) a 9. Oltre a Zullo - in precedenza - altri 4 eurodeputati del Movimento erano già transitati nel gruppo dei Verdi europei.

"In questi anni ho molto lavorato per la creazione di un Sistema Europa che rappresenti un valore aggiunto per ogni Stato Membro. Un Sistema Europa sostenibile, dove il ruolo della Persona e la tutela dell’Ambiente siano centrali, dove l’attenzione alle relazioni, al rispetto e al merito siano elementi imprescindibili", ha scritto Marco Zullo in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, per spiegare le ragioni che lo hanno spunto a dire addio al M5s e a passare con Renew Europe.

"A malincuore devo prendere atto che questo percorso non è più praticabile in quel che rimane del Movimento 5 Stelle, una occasione che sarebbe stata realizzabile ma che è andata persa", sottolinea. "Con oggi pertanto aderisco come europarlamentare indipendente al Gruppo di Renew Europe e, con tutti i colleghi disponibili, lavorerò a livello nazionale alla costruzione di un’area politica innovativa, che sia in grado di portare l’esperienza europea di Renew in Italia e di dare risposta ai tanti cittadini che chiedono semplicemente una Politica migliore".

