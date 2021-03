Giorgia Meloni, altro colpo al Senato: la senatrice ex M5s Tiziana Drago passa con FdI. "E non saranno le ultime adesioni"

18 marzo 2021 a

Il partito di Giorgia Meloni si allarga sempre di più: ben tre parlamentari ex grillini hanno deciso di passare in Fratelli d’Italia. All’inizio le new entry erano solo due: i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. Durante la conferenza stampa di questa mattina, però, il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, ha annunciato anche l’ingresso nel partito della senatrice Tiziana Drago. Tutti e tre i parlamentari provengono dal gruppo Misto, ma hanno un passato importante all’interno del Movimento 5 Stelle.

“FdI è per molti, ma non per tutti - ha commentato Lollobrigida, rispolverando un vecchio slogan pubblicitario -. Abbiamo sempre evitato la campagna acquisti, la nostra è una battaglia di opposizione dura, che non si sa quando finirà. Auspichiamo di tornare al voto presto per scelte chiare e ridare la parola ai cittadini. Queste non saranno però le ultime adesioni". Del passaggio da un partito all’altro ha parlato anche il responsabile Organizzazione, Giovanni Donzelli: “Quando uno fa una scelta nell'unico partito di opposizione, non fa una scelta di interessi, ma dettata da battaglie ideali. Siamo disponibili solo ad accogliere chi fa questa scelta per convinzione".

La senatrice Drago, in particolare, ha spiegato di aver preso questa decisione "per coerenza" e ha detto che si tratterà "di un'opposizione dialogante". Mentre la deputata Rachele Silvestri, che nelle Marche ha appoggiato la candidatura di Francesco Acquaroli, ha ricordato di aver "condiviso in questi anni con FdI alcune battaglie". Per il collega De Toma si è trattato, invece, di una “scelta ponderata”.

