Mara Carfagna "ruba" Mario Draghi per due giorni: "Ora basta lamentele". La clamorosa prima iniziativa della ministra

20 marzo 2021 a

a

a

Due giorni con Mario Draghi. Un dibattito in streaming sul futuro del Mezzogiorno martedì 23 e mercoledì 24 marzo. Mara Carfagna lo annuncia in una intervista a La Stampa. "Abbiamo un'occasione irripetibile per affrontare il divario che separa il Mezzogiorno dal Centro-Nord", spiega, "bisogna accelerare con i progetti e la loro realizzazione. Per questo nasce la Consultazione pubblica sul futuro del Sud, una due giorni che aprirà il presidente Draghi e chiuderà il ministro dell'Economia Franco".



Secondo la ministra "siamo all'inizio di una programmazione importante per il Sud, grazie al Recovery Fund ma anche alla pianificazione dei fondi europei e dei fondi di coesione. Il senso del dibattito dev'essere più progettualità e meno conflittualità e rivendicazionismo. Chiederò a tutti progetti, idee, priorità", aggiunge la Carfagna, "apriranno soggetti terzi e indipendenti per fare una diagnosi dello stato di salute del Sud: Bankitalia, Istat, Ragioneria generale dello Stato e Agenzia per la coesione territoriale. Sono invitati tutti i governatori del Sud, i sindaci delle grandi città, alcuni amministratori di piccoli Comuni, e il lavoro si svolgerà in otto tavoli tematici".

"Un pessimo inizio, vedere Salvini vantarsi...". Letta e Pd, tweet ammazza-governo: un'uscita rovinosa, viene giù tutto?

La Carfagna ha voluto "che fosse tutto trasmesso in streaming perché l'obiettivo è parlare ai cittadini" e "il fatto che venga il capo del governo ad aprire questo appuntamento è una prova della volontà di un cambio di passo dell'esecutivo: la nostra ambizione è chiudere l'epoca delle lamentazioni del Sud, che pure hanno fondamento, e avviare un approccio più combattivo".

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, osserva la ministra, "penso che sia indispensabile una forma di sostegno al reddito, tutti i Paesi europei ce l'hanno e sarebbe impensabile privarci ora di questo strumento. Ma mi pare che anche tra i Cinque stelle ci sia chi ha ammesso che serve lavorare per migliorarlo. Apriremo un dossier con i ministri competenti, sapendo che siamo tutti d'accordo sull'obiettivo: dare un sostegno a chi ne ha bisogno".

La ministra De Micheli silurata? Per lei arriva un'altra poltronissima. La voce dal Pd: qua esplode il partito

Quanto allo stralcio delle cartelle esattoriali nel dl Sostegno afferma che "si è raggiunta un'intesa che tiene insieme efficienza ed equità. Nessuno potrà parlare di condono mascherato o aiuto ai furbetti: l'annullamento farà pulizia di pratiche che intasavano il lavoro della Pubblica amministrazione senza rendere nulla e consentirà di usare gli uffici in modo più produttivo, anche grazie alla riforma della riscossione. Abbiamo scelto un approccio pragmatico".

Infine la stoccata a Matteo Salvini: "Dopo una stagione in cui una parte di Forza Italia era sensibile alle istanze sovraniste, ora, grazie al lavoro del presidente Berlusconi, Forza Italia è ricollocata nella sua area naturale: un movimento liberale, moderato, europeista. Lo stesso Draghi in Senato ha ricordato che l'appartenenza a questo governo comporta l'adesione alla scelta irreversibile dell'euro. E la svolta europeista della Lega è molto importante, dà forza all'intero centrodestra", rimarca Carfagna, alle amministrative di ottobre il centrodestra andrà alleato ovunque, certo ora bisogna lavorare sulle candidature.

"Se l'Europa funziona, bene. Altrimenti...". Draghi, la bomba Sputnik su Bruxelles. Asse Italia-Merkel sui vaccini, un ribaltone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.