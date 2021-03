Sondaggio Swg per Enrico Mentana, Letta rianima il Pd: botto improvviso, ma la Lega è lontana (e la Meloni vicina)

22 marzo 2021 a

Come ogni lunedì non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 di Enrico Mentana. Le intenzioni di voto degli italiani aggiornate a lunedì 22 marzo riservano alcune sorprese significative rispetto alla scorsa settimana: la Lega di Matteo Salvini si è confermata come sempre il primo partito con il 24,2 per cento dei consensi, anche se in sette giorni ha accusato una flessione di 0,9 punti. Niente di particolarmente preoccupante, dato che il Carroccio conserva sempre un distacco importante con gli altri partiti ed è abituato al sali-scendi nei sondaggi in questo particolare momento storico.

Alle sue spalle il Pd ha battuto finalmente un colpo, anche se si è confermato ancora lontano dal 20 per cento: l’addio di Nicola Zingaretti - che aveva accusato i compagni di essere dei poltronari senza alcuna visione - aveva fatto crollare nettamente il partito, che adesso Enrico Letta sta provando a ricostruire. La sua autorevolezza ha comunque riconquistato la fiducia di una parte degli elettori di sinistra, dato che negli ultimi sette giorni il Pd ha recuperato 1,6 punti ed è tornato al 19 per cento. Distanziata nuovamente Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia si deve accontentare di un comunque eccellente 17,1 per cento (+0,1).

Piuttosto stabile anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, che guadagna uno 0,2 ma non riesce ad andare oltre il 6,7 per cento. Ancor più nelle retrovie ci sono Azione (3,4%, +0,2) Sinistra Italiana (2,4%, -0,4), Italia Viva (2,3%, +0,1), Leu (2,1%, -0,3).

