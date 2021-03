Serie A, Lazio-Torino è da rigiocare (ma non si sa quando): respinto il ricorso di Lotito

30 marzo 2021 a

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto ufficialmente il ricorso del club biancoceleste riguardo il rinvio di Lazio-Torino dello scorso 2 marzo, sfida a cui i granata non si erano presentati per ordine dell'ASL torinese essendo la squadra al centro di un focolaio di Covid-19: la gara dunque dovrà essere rigiocata. Non è ancora stato definita una data per il recupero della gara. Così è stata confermata la sentenza del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea: l'unica possibilità per il club di Lotito di far valere le proprie ragioni resta ora l'ultimo grado di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia presso il Coni.

La discussione era avvenuta ieri lunedì 29 marzo in videoconferenza. Un'ora durante la quale le due parti in causa hanno portato avanti le rispettive tesi: il Torino chiedendo la ripetizione del match come deciso dal Giudice Sportivo, la Lazio ribadendo la legittimità del 3-0 a tavolino. La Corte sportiva di Appello della FIGC ha stabilito quanto segue: la squadra granata non poteva presentarsi a Roma lo scorso 2 marzo in virtù di una precisa prescrizione della ASL, che all'epoca dei fatti fermò la squadra per il dilagare della variante inglese all'interno del club che arrivò a contagiare, nel giro di pochi giorni, ben 8 calciatori e 2 membri dello staff, oltre a diversi familiari dei protagonisti.

Decisivo, così come del rispetto degli ordini sanitari imposti al club, il fatto che la società granata avesse chiesto nella giornata precedente alla disputa del match un chiarimento all'ASL, quando venne specificato che il periodo di quarantena da osservare avrebbe ricompreso anche il 2 marzo fino a mezzanotte, rendendo quindi impossibile per la squadra il viaggio a Roma.

