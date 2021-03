Matteo Salvini replica a Giorgia Meloni sul Copasir: "Mi occupo di salute, non di poltrone come altri"

31 marzo 2021 a

Nell'ora di colloquio tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta si è parlato anche del Copasir. Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ora più che mai dopo l'arresto dell'ufficiale della Marina italiana (qui quanto accaduto), è cruciale. E Fratelli d'Italia, unica forza all'opposizione, lo rivendica. "Non lo pretendiamo - aveva messo le mani avanti la sua leader - perché siamo avidi di poltrone: se avessi voluto fare la guerra avrei chiesto di ridiscutere molte altre commissioni, che sono guidate anche da esponenti del centrodestra. Ma qui è una questione di democrazia e legge: il Copasir è il comitato che controlla l’operato del governo sui servizi segreti, può mai essere che il controllore sia esponente della maggioranza del governo che deve controllare?".

La risposta per il neo segretario del Partito democratico è "no". E lo ha ribadito nel suo faccia a faccia con la Meloni, assicurando: "Sottoporrò la questione agli altri partner della maggioranza. È una questione di regole e democrazia: se non si rispettano, oggi tocca a te ma domani può toccare a me". Più ostica la trattativa con la Lega. Il Copasir al momento è presieduto dal leghista Raffaele Volpi che non ha intenzione di mollare l'osso. Non è da meno Matteo Salvini, impegnato più che mai nel tentativo di ridare respiro alle attività martoriare dall'emergenza Covid.

"Mi occupo di salute, non di poltrone. Lascio che di poltrone si occupino altri", ha replicato il segretario del Carroccio a chi gli ha chiesto della presidenza del Copasir in occasione di una conferenza alla Camera. Tutto chiaro, anche se la Meloni non lascerà facilmente perdere. Tanto che - scrive il Corriere della Sera - avrebbe già scelto chi sarà a capo della delicata commissione, ossia l'attuale vicepresidente Adolfo Urso. Dalla sua parte Letta che così facendo riesce nel suo intento: diventare l'anti-Salvini per eccellenza.

