Protocollo unico per le cure domiciliari dei malati Covid, sì del Senato

L'aula del Senato ha approvato con 212 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni l'ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, perche' il governo si attivi per l'istituzione di un protocollo unico nazionale per la gestione domiciliare dei malati Covid 19. Presenti in aula 217 senatori. Il testo votato e' il frutto di un accordo fra tutte le forze politiche, dopo aver ritirato le precedenti mozioni presentate da M5s e Lega. Bocciato invece l'ordine del giorno presentato dal senatore del Misto, Lello Ciampolillo

