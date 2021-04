Attilio Fontana, via libera ai treni Covid-tested tra Milano e Roma

10 aprile 2021 a

Sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, la più importante del Paese, arrivano i treni Covid Tested. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza che dà il via libera, pur trattandosi di una sperimentazione, ai treni dove i passeggeri potranno salire solo previo tampone negativo.

In questa fase iniziale, le aziende ferroviarie che gestiscono il trasporto passeggeri sulla rete nazionale, potranno istituire collegamenti di questo tipo solo fra Milano e Roma. I viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore oppure fare il test (gratuito) prima di salire sul treno. Sono esentati dai controlli solo i bambini fino ai sei anni.

L’iniziativa era stata annnciata nelle scorse settimane dall’amministratore delegato e direttore generale di Fs italiane, e viene realizzata «in collaborazione con la Croce Rossa. Faremo i test prima di salire a bordo sia al personale, ma soprattutto ai passeggeri». Nei prossimi mesi sarà possibile viaggiare sui treni «Covid tasted» anche per raggiungere altre destinazioni. «Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l’estate. E questa sarà un'occasione straordinaria che permetterà di raggiungere destinazioni come Venezia e Firenze».

