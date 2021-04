Pierferdinando Casini, Gregoretti e Salvini: "La sinistra ha perso un'occasione di garantismo, un giorno capirà l'errore"

13 aprile 2021 a

"Non fu sequestro di persona". Con questa asserzione i pm di Catania chiedono il non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Nulla di inaspettato secondo Pierferdinando Casini che "sul processo mi dispiace ma avevo ragione". Raggiunto dal Corriere della Sera l'ex presidente della Camera dei deputati non ha nascosto che sull'udienza fosse "fuori luogo qualunque giudizio politico". Da qui la stoccata ai suoi colleghi, che per primi hanno portato avanti una battaglia per eliminare il "nemico" attraverso la magistratura: "Il centrosinistra ha perso l'ennesima occasione sul garantismo e un giorno tutti capiranno l'errore. Infine, la riforma della giustizia: se un pubblico ministero le sbaglia tutte è evidente che c'è un problema".

Stesso discorso vale per la sinistra italiana che - a detta di Casini - doveva porsi una sola domanda: "Salvini agiva per interessi privati o in coerenza con le valutazioni collegiali dell'Esecutivo?". Scontata la risposta visto e considerato che all'epoca dei fatti (quando rifiutò lo sbarco dei migranti a bordo dell'imbarcazione) il leader della Lega era ministro dell'Interno per il governo Conte. Per questo le critiche di Casini non possono che riversarsi tutte sul centrosinistra che "ha perso un'occasione importante per fissare dei principi che oggi possono valere per Salvini e domani per il suo opposto".

Il cambiamento potrebbe però non essere così vicino. Forse neppure l'esecutivo di Mario Draghi riuscirà a cambiare passo: "Non so se tirerà a campare o troverà la forza per fare alcuni interventi correttivi. Ma io penso che sia necessario e non solo sulla prescrizione". Lungo l'elenco meritevole di cambiamenti dove spunta il reato del traffico di influenza, la riforma del Csm, la separazione delle carriere e una valutazione che abbia rilievo per le carriere delle singole persone sull'esito delle indagini". Se un pubblico ministero le sbaglia tutte - è il suo ragionamento - "qualche problema ci sarà o no?".

