Matteo Renzi, "ma il vaccino lo ha fatto lì?". Un pesantissimo sospetto, la soffiata del "Tempo"

Matteo Renzi in Bahrein quando l'Italia era serrata a causa della zona rossa. Dopo settimane dalla polemica è il Tempo a tornare sull'argomento avanzando qualche sospetto sulle motivazioni che hanno spinto il leader di Italia Viva in Arabia Saudita. L'ex premier era stato beccato nei paddock durante il Gran Premio di Formula 1. Ma c'è un dettaglio che il quotidiano diretto da Franco Bechis tiene a ricordare: "In Bahrein si entra e soggiorna, solo se vaccinati o se disposti a sottoporsi ad inoculazione". Da qui l'interrogativo: "È così sbagliato dunque supporre che il numero uno di Italia Viva, si sia magari vaccinato li? O che abbia fatto per ora, magari solo la prima dose". La risposta ovviamente non c'è, ma per Il Tempo non sarebbe questo grande scandalo.

"Altri parlamentari - si legge ancora - hanno sfruttato le vacanze di Pasqua per svernare al caldo. Sole e tanto mare dopo un intenso lavoro parlamentare. Approfittando, già che c'erano, pure per vaccinarsi". Di chi si tratta non è dato sapersi. Certo è invece che a marzo 34 senatori hanno presentato a Roberto Speranza un'interrogazione. Oggetto: una dose contro il coronavirus. I 34 hanno infatti chiesto al ministro della Salute di vaccinare "con urgenza" tutti gli onorevoli che siedono sui banchi di Palazzo Madama.

"Perché considerando sia l'età media che il ruolo che svolgiamo, non siamo meno a rischio di docenti, membri delle forze armate e altre categorie considerate prioritarie dal nuovo piano urgente per le vaccinazioni", si legge. Capo dei firmatari Paola Binetti dell'Udc, che ha premesso di "non voler saltare la fila, ma solo di considerare le circostanze". A farle eco anche il 52enne Andrea Cangini che dai banchi di Forza Italia ha chiarito: "Non c'è alcun privilegio di casta è una retorica che non porta a nulla di buono. Il punto non è salvare dal contagio il singolo parlamentare, ma riconoscere la funzione pubblica della categoria". L'appello, visto che i politici nelle liste non si trovano, pare essere stato un buco nell'acqua.

