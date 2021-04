Roma, Simona Baldassarre denuncia lo scandalo sepolture: "Virginia Raggi dovrebbe dimettersi"

16 aprile 2021 a

a

a

“È da millenni che la civiltà considera assicurare degna sepoltura a chi muore il proprio paradigma. Eppure, morire oggi a Roma, nella culla della civiltà, significa non avere un luogo dove far riposare le esequie. Se tutto va bene, la sepoltura è “fai da te” o alla peggio si finisce in un “deposito”. Tutto ciò è aberrante, immorale, lede i sacrosanti diritti dei cittadini”. Così Simona Baldassarre, Eurodeputato della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio in merito alla situazione di estrema gravità e di totale abbandono in cui versano i cimiteri capitolini. “Dinanzi allo strazio delle famiglie, che al dolore della perdita devono aggiungere anche quello dell’abbandono, la sindaca Raggi assieme alla sua giunta dovrebbe oggi avere almeno la dignità di dimettersi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.