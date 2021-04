Silvio Berlusconi, "commissionato un sondaggio ad Alessandra Ghisleri": il nome del candidato per cancellare il Pd

17 aprile 2021 a

Matteo Salvini e la Lega stanno spingendo affinché il centrodestra candidi Gabriele Albertini a sindaco di Milano. Secondo i primi sondaggi, il già due volte primo cittadino della metropoli lombarda sarebbe l’unico candidato in grado di battere l’uscente Beppe Sala e il Pd. Nelle scorse ore Salvini ha ribadito di ritenere l’Albertini ter (è stato sindaco dal 1997 al 2006) la miglior soluzione per il centrodestra. “L’ho sentito più di una volta - ha svelato il segretario della Lega - e abbiamo fatto come si fa al bar a una certa età”.

“Abbiamo ricordato quanto Milano sia cambiata grazie alla sua giunta - ha aggiunto Salvini - nonostante in passato non siano mancati gli scontri tra noi. Per me è stato un ottimo sindaco e credo possa esserlo anche in futuro”. Gli alleati non sono però ancora convinti dalla possibile candidatura di Albertini: per fugare ogni dubbio pare che Silvio Berlusconi abbia commissionato un nuovo sondaggio ad Alessandra Ghisleri.

L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui il leader di Forza Italia vuole testare l’effettiva popolarità di Albertini prima di esprimere il suo parere favorevole. Intanto Salvini ha rivelato di aver avuto una conversazione a riguardo anche con il Cav: “Ne ho parlato con lui e penso che Albertini-Sala sia una bella sfida”. Rimane però da convincere innanzitutto il diretto interessato, che ufficialmente non ha ancora ceduto alle sirene di Salvini. Ma potrebbe farlo se, sondaggi alla mano, Albertini dovesse risultare l’unico davvero in grado di giocarsela con Sala e il Pd.

