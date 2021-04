Beppe Grillo, Simona Baldassarre della Lega: "Garantista col figlio, giustizialista con la ragazza stuprata”

20 aprile 2021 a

"Giustizialista e garantista a giorni alterni. Contro la presunzione di innocenza e a favore quando conviene. Che fine ha fatto la moralizzazione della vita pubblica, la difesa della donna, la tutela dei diritti? Le parole usate nel video dal garante politico dei 5Stelle, a proposito della vicenda che ha coinvolto il figlio Ciro, sono inquietanti e pericolose. Sono indignata come politico e soprattutto come donna. Se lo ricorda Grillo che il governo Conte-1 ha approvato la legge conosciuta come “Codice rosso”, ed è stata proprio Maria Edera Spadoni, vice presidente grillina della Camera a presentare un emendamento per allungare il tempo massimo da 6 a 12 mesi, entro cui la vittima può presentare denuncia per violenza sessuale subita? E ora, pur di difendere il figlio, ridicolizza gli otto giorni di tempo che ha impiegato una delle due ragazze per denunciare la violenza consumata nella villa della Costa Smeralda. Si possono comprendere i sentimenti di un padre preoccupato per la sorte del proprio figlio, sarà la magistratura ad accertare i fatti, ma quello che non si può accettare, è gettare fango su una ragazza che ha avuto il coraggio di denunciare, banalizzando l’episodio con la solita vecchia scusa del consenso e del divertimento": queste le parole di Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega, Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio.

