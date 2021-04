Matteo Renzi contro Beppe Grillo: "Un video scandaloso. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che dicono?"

20 aprile 2021 a

a

a

Anche Matteo Renzi condanna duramente il video choc di Beppe Grillo. Un filmato nel quale il garante dei 5 Stelle prova a difendere il figlio 19enne, Ciro, da un'accusa di stupro, finendo col dire che in realtà non si trattava di violenza, ma di rapporti consensuali. "Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza - ha commentato il leader di Italia Viva su Facebook -. Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri".

Video su questo argomento "Un manettaro, ma anche un padre disperato: perché lo giustifico". Vittorio Feltri in difesa di Beppe Grillo

Renzi parla anche di ipocrisia da doppia morale "di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta". "Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. Sipario", ha aggiunto infine il senatore di Rignano, sottolineando il forte silenzio sia dell'ex leader politico del Movimento sia dell'avvocato in pole per diventare la guida attuale dei grillini.

Sono stati in molti a notare che né Conte né Di Maio hanno speso una parola per la vicenda. Anche il giornalista Jacopo Iacoboni, per esempio, ha scritto su Twitter: "Sul video sessista, machista, squallido di Grillo, silenzio dell’avvocato del popolo. L’avvocato punto di riferimento fortissimo dei progressisti".

"Perché ora, cosa e chi c'è dietro". Grillo e il figlio indagato per stupro, siluro Becchi: "Coincidenze sospette"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.