Beppe Grillo, Giuseppe Conte lo scarica: "Comprendo le angosce, ma anche il dolore della ragazza"

20 aprile 2021 a

a

a

Beppe Grillo? “Ha detto cose indifendibili”: lo sa bene il Movimento 5 Stelle che pubblicamente sta respingendo gli attacchi al suo garante bollandoli come “vergognosi assalti politici contro lo sfogo di un padre”, ma nelle chat private l’imbarazzo è ai massimi storici. Lo scrive Annalisa Cuzzocrea, che su Repubblica dà conto dei “messaggi preoccupati” che girano tra i 5 Stelle, che ritengono “devastante” il video in cui Grillo difende il figlio rinviato a giudizio con l’accusa di stupro, addossando la responsabilità di tutto a una ragazza di 19 anni e ai giornali.

Video su questo argomento "Disgustoso, imbarazzante, roba da Medioevo": il video della vergogna, Salvini travolge Grillo

Il garante del Movimento ha scelto il momento meno opportuno per il suo sfogo, dato che Giuseppe Conte aveva deciso che questa sarebbe stata la settimana del lancio del nuovo statuto e della carta dei valori. E invece è andato tutto in malora, con i 5 Stelle che hanno anche dovuto incassare la presa di distanze da parte del Pd, che ritiene “inaccettabili” le frasi di Grillo. “È un disastro di cui ancora non percepiamo la portata - ha confidato un parlamentare grillino alla Cuzzocrea - nel nostro statuto Beppe è il garante, poteva dire tante cose, chiedere di rispettare il dolore della famiglia, di aspettare che la giustizia faccia il suo corso, e invece se l’è presa con la vittima, se l’è presa con la magistratura, come faremo a reggere tutto questo?”.

"Perché ora, cosa e chi c'è dietro". Grillo e il figlio indagato per stupro, siluro Becchi: "Coincidenze sospette"

Interrogativi dalla non facile risposta, che potrebbero anche far maturare un ripensamento a Conte: chi glielo fa fare di mettersi in gioco all’interno di un Movimento avviato verso l’autodistruzione? “Oggi Grillo si è dato una mazzata contro - ha dichiarato un altro parlamentare grillino alla Cuzzocrea - questa storia non può che danneggiarlo. Dovevano fermarlo e invece è evidente che qualcuno lo ha consigliato male. Non vorrei che Conte, a questo punto, decidesse di desistere”. Intanto l'ex premier ha rotto il silenzio sulla vicenda: "Conosco bene la sensibilità di Beppe Grillo su temi così delicati, sono consapevole di quanto questo fatto lo abbia provato e sconvolto. Comprendo l'angoscia di un padre, ma va protetta anche la giovane ragazza coinvolta e i suoi familiari che staranno vivendo momenti di dolore".

"Disumano. Stupro denunciato dopo?". Grillo preso a pesci in faccia anche da Damiano dei Maneskin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.