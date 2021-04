Forza Italia, colpaccio a Bruxelles: l'ex M5s Isabella Adinolfi e l'ex Lega Andrea Caroppo entrano nel Ppe

24 aprile 2021 a

Buone notizie per Silvio Berlusconi che in casa Ppe vede due nuovi ingressi. Si tratta dell’europarlamentare Isabella Adinolfi che ha lasciato il Movimento 5 Stelle, e Andrea Caroppo che ha detto addio alla Lega. "Ho incontrato Isabella Adinolfi e Andrea Caroppo: la prossima settimana - fa sapere su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo - voteremo la loro adesione al Ppe". Un grande colpaccio per Forza Italia che vede rafforzare "la presenza della nostra delegazione nella grande famiglia dei popolari europei".

Non ha atteso a commentare la sua scelta Caroppo: "Dopo una valutazione attenta, ho ritenuto che la richiesta di adesione al Ppe sia la naturale prosecuzione di un percorso che possa consentire di rappresentare al meglio il territorio che sono stato chiamato a tutelare". L'eurodeputato pugliese era stato eletto nella circoscrizione Italia Meridionale (che comprende, oltre alla Puglia, anche Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria) e sedeva tra i Non Iscritti dopo essere uscito dal Carroccio e dal gruppo Id. Con la sua fuoriuscita, il partito guidato da Matteo Salvini aveva perduto il primato di prima delegazione dell’Emiciclo, che deteneva a pari merito con i tedeschi della Cdu/Csu. "Mi auguro - ha proseguito Caroppo - che attraverso un solido gruppo parlamentare come il Ppe si possa riuscire, in una fase di estrema difficoltà come quella della pandemia, ancora di più per il Sud Italia, a lavorare al meglio per i nostri territori".

Più incisivo l'addio della Adinolfi che rappresenta l'ennesimo colpo basso per la delegazione M5s. Nei mesi scorsi a dire addio ci avevano già pensato Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Pier Nicola Pedicini, tutti passati al gruppo dei Verdi europei, e più recentemente Marco Zullo traghettato nel gruppo di Renew Europa.

