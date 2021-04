Paola De Micheli, "sarà un Vietnam". Dal cuore del Pd il pizzino a Mario Draghi: i punti su cui il governo può rischiare

28 aprile 2021 a

Prepariamoci, "sarà un Vietnam". Molti pensavano che l'approvazione del Recovery Plan fosse la strettoia più pericolosa per Mario Draghi, ma il peggio deve venire. Tempi contingentati e nessuno spazio per il dibattito in Parlamento: ogni possibile dubbio o incertezza superati di slancio, manco fosse un Dpcm di Conte. La maggioranza ha mandato giù tutto. fidandosi del premier e forse consapevole che proprio Draghi è l'unico passepartout italiano a Bruxelles.

Ma c'è chi, anche nel Pd, inizia a fare il conto alla rovescia. Augusto Minzolini, sul Giornale, ha intercettato l'ex ministro delle infrastrutture del Conte 2, Paola De Micheli, un passato a fianco di Bersani, poi di Enrico Letta, ripescata in grande stile da Zingaretti nello scorso governo e poi silurata senza colpo ferire dal nuovo premier. Insomma, suggerisce tra le righe Minzo, una che qualche sassolino dalle scarpe potrebbe averlo, e non è l'unica. "Mentre l'aula sta per licenziare il Recovery Plan, scruta in prospettiva i veri scogli che dovrà superare il bastimento di Draghi - spiega lo scafatissimo retroscenista -. Ne parla con un'aria di malcelato compiacimento, di chi vittima della maggioranza extra large del dragone, ne coglie ora i possibili punti deboli".

"Il piano non è mai stato un problema - spiega la De Micheli -, ora addirittura ci sono 31 miliardi in più. Il difficile verrà con le riforme. Se Draghi non raggiunge una pre-intesa nella maggioranza, l'esame parlamentare si trasformerà in un Vietnam. Torna la politica e sarà un rompicapomettere insieme seguaci della flat tax, giustizialisti, e via decidendo...". "Come pure - prosegue nel suo ragionamento la scatenatissima ex ministra dei Trasporti, caduta sull'altare del coronavirus e del caos-contagi sui mezzi pubblici - bisognerà vedere quanto saranno stringenti le condizionalità dell'Unione Europea sulle riforme per sborsare i soldi".

