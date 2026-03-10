Libero logo
Referendum, Tina Anselmi sulla tessera Pd: perché per Schlein è un'altra figuraccia

di
martedì 10 marzo 2026
2' di lettura

Il Pd perde il pelo ma non il vizio. Elly Schlein sta conducendo una campagna agguerrita per promuovere il "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Ed è in "buona" compagnia. Con le c'è di fatto l'intera sinistra, tranne qualche "mela marcia", per esempio i riformisti del suo partito. Ebbene, uno dei punti cardini contestati dai dem riguarda la cosiddetta separazione delle carriere. Una riforma contestata a gran voce perché si ritiene che così si finisca col subordinare la magistratura all'esecutivo. Eppure qualcosa non torna. 

Chi lo spiega a Elly Schlein che uno dei volti raffigurati sulle tessere del Pd fu una grande sostenitrice della separazione delle carriere? Si tratta di Tina Anselmi, partigiana e politica italiana. Ma, soprattutto, la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. In soldoni, si tratta dell'ennesima figuraccia per la segretaria del Nazareno.

...

"Tina Anselmi, che oggi è raffigurata sulle tessere del Pd, era favorevole alla separazione delle carriere - ha ricordato FdI su X -. Nel 1974 fu cofirmataria di una proposta di legge che prevedeva proprio la distinzione tra la carriera dei giudici e quella dei pubblici ministeri, per rafforzare l’imparzialità del processo e le garanzie per i cittadini. Cosa ha da dire il Partito democratico in proposito? Anche lei stava minando il cuore della democrazia? Possono mistificare quanto vogliono: la storia resta scritta e li smentisce".

pd
elly schlein
referendum giustizia

Fausto Carioti