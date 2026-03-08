Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Bologna a guida Pd, la denuncia dei parroci: "Degrado e ztl, nessun bimbo a catechismo"

domenica 8 marzo 2026
Bologna a guida Pd, la denuncia dei parroci: "Degrado e ztl, nessun bimbo a catechismo"

2' di lettura

La Bologna del Partito democratico fa infuriare anche i parroci. I preti del centro storico denunciano che "quest’anno, su 9.000 abitanti, non abbiamo avuto un solo bambino iscritto al catechismo per la comunione". A dirlo è don Giovanni Bonfiglioli, parroco di San Giuliano e della Santissima Trinità e di Santa Caterina di Strada Maggiore. Intervistato dal Resto del Carlino il don riferisce che "le famiglie sono andate via. Questo vuol dire che non c’è nessun impegno a tenere viva la città. Bisognerebbe favorire le persone. Abbiamo una città svuotata di abitanti. Capisco che studenti e turisti portino soldi, però una città, in questo modo, muore". Il motivo a suo dire è chiaro: "Questa zona ha costi molto elevati. E chi abita fuori dalla porta, non viene fin dentro perché impossibile: non si trova da parcheggiare e ci sono le ztl. Noi cerchiamo di accompagnare i ragazzi che abbiamo, sia gli scout che il gruppo post-cresima, andiamo avanti come possiamo".

Dello stesso parere don Stefano Culiersi, parroco della chiesa di San Benedetto (via dell’Indipendenza), di San Carlo (via del Porto, vicino via dei Mille), di Santa Maria Maggiore (via Galliera) e quella dei Santi Gregorio e Siro (via Montegrappa). "Purtroppo - afferma -, tutti assistiamo a una trasformazione del centro storico, che si è svuotato di persone. Io me ne accorgo quando vado a benedire le case: di fatto, non ci sono più famiglie da benedire, non ci sono più persone. Ai campanelli trovo B&B e uffici, per la maggior parte".

Immigrati, centri sociali, No-Tav: quanti milioni devono pagare gli italiani

Ma quanto ci costano gli amici della sinistra? Tanto. Anzi, tantissimo. Troppo. La stangata del Tribunale di Roma al Min...

Per non parlare poi deel degrado: "Registriamo diversi disagi, anche per la vicinanza con la Montagnola e la stazione. Ci sono molte persone che dormono per strada, e sotto i portici si respira spesso l’odore di cannabis. Dispiace molto vedere tanti senza fissa dimora, e ancora di più che non si riesca a dare una risposta efficace", fa eco monsignor Stefano Ottani, parrocchia Santi Bartolomeo e Gaetano (già vicario generale". Da qui l'appello di don Paolo Paganini, parroco di Santa Maria della Misericordia di Porta Castiglione: "C’è un investimento da fare, a monte, per riportare le famiglie dentro le mura. E per portare avanti il progetto poi ci vuole la volontà politica". Capito Matteo Lepore?

Romano Prodi e l'imam della Flotilla: un caso inquietante a Bologna

Una scena surreale a Bologna, dove sabato scorso Romano Prodi, il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Maria Zupp...
tag
bologna
pd
giovanni bonfiglioli
stefano culiersi
paolo paganini

La sparata dei dem "Giorgia, un'amica. Cerca sempre di aiutare": Trump elogia Meloni? Il Pd perde la testa

Referendum Referendum, Bonaccini getta la maschera: "Serve che prevalga il no, una sconfitta per Meloni"

Pazienza finita Dritto e Rovescio, immigrato travolto in studio: "Non ti sta bene? Torna a casa"

ti potrebbero interessare

Le tifose degli ayatollah sono sbarcate a Milano

Le tifose degli ayatollah sono sbarcate a Milano

Famiglia nel bosco, un'ipotesi clamorosa: "A chi possono essere affidati i bambini"

Famiglia nel bosco, un'ipotesi clamorosa: "A chi possono essere affidati i bambini"

Elena Barcioiu sparita da 6 giorni: "La cercano nei pozzi", chi è il sospettato

Elena Barcioiu sparita da 6 giorni: "La cercano nei pozzi", chi è il sospettato

Ravenna, droga la fidanzatina minorenne e abusa di lei nell'auto

Ravenna, droga la fidanzatina minorenne e abusa di lei nell'auto